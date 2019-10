Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahndung im Gange

Kehl (ots)

Am frühen Montagnachmittag kam es offenbar zu einem versuchten Überfall auf eine Buchhandlung im Bahnhofsgebäude, sowie kurze Zeit später auf ein Sonnenstudio in der Innenstadt. Gegen 13:40 Uhr betrat zunächst ein männlicher Verdächtiger die Örtlichkeit am Bahnhof und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld. Ohne Beute ergriff er kurz darauf die Flucht. Wenig später erreichte der Notruf aus einem Sonnenstudio in der Schulstraße die Polizei. Dort hatte mutmaßlich der gleiche Tatverdächtige mehr Erfolg und flüchtete im Anschluss mit geringer Beute. Bei beiden Vorfällen kam es weder zu einer Schussabgabe noch wurden Personen verletzt. Die Fahndung, in die neben Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kehl, Offenburg und der Kriminalpolizei auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führte noch nicht zur Ergreifung des Verdächtigen.

Der männliche Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- lange schwarze Haare - schwarzer Bart - schmächtige Statur - Dunkle Bekleidung, vermutlich ein dunkelblauer Trainingsanzug - Trug eine Stofftasche bei sich

Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell