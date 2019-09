Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbrüche in Gemeinde und Pfarrgemeinde

Kobern-Gondorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu zwei Einbrüchen in Kobern-Gondorf. Unbekannte Täter hebelten mehrere Türen am Gemeindebüro in der Lennigstaße auf und entwendeten aus zwei Geldkassetten die aufgebrochen wurden Bargeld in geringer Summe. Auch die Pfarrgemeinde in der Burgstraße war betroffen, vermutlich die gleichen Täter hebelten dort mehrere Metalltüren auf, entwendet wurde nichts, allerdings beläuft sich der Schaden an den Türen auf etwa 3500 EUR. Vielleicht haben Bürger verdächtige Wahrnehmungen gemacht, Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 1032690

