POL-UL: (UL) Blaubeuren - Autofahrer schrottet im Rausch seinen Audi

27-Jähriger verunglückt am frühen Samstagmorgen in der Sonderbucher Steige.

Ulm (ots)

Großes Glück hatte ein 27-Jähriger am frühen Samstagmorgen. Er war kurz vor ein Uhr mit seinem Audi in der Sonderbucher Steige in Richtung Blaubeuren unterwegs. Er verlor vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi prallte zunächst rechtsseitig gegen einen Fels. Beim Gegenlenken übersteuerte der junge Mann sein Fahrzeug. Die dortige Leitplanke fing das Fahrzeug auf und verhinderte einen drohenden Absturz in der Steige. Die Polizeistreife stellte beim Fahrzeuglenker deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von rund 2 Promille Atemalkohol. Dem Audifahrer wurde eine Blutprobe entnommen, er sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit und Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Am Audi entstand durch den doppelseitigen Anprall Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

