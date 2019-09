Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 06.09.2019: Gießen/Lollar: Kontrolldruck gegen illegale Poser- und Tunerszene weiter hoch

Gießen (ots)

Zum wiederholten Male gingen gestern Abend Beamte der Gießener Polizeidirektion gegen Raser sowie die illegale Poser- und Tunerszene vor. Die Kontrollen begannen am frühen Donnerstagnachmittag und endeten gegen 21.00 Uhr. Betroffen davon war Lollar sowie die Westanlage und der Schiffenberger Weg in Gießen.

Wie bereits bei den vorherigen Kontrollen fiel auf, dass es einige Fahrer nicht so genau den durchgeführten Umbauarbeiten an ihren Autos nahmen. Insgesamt erlosch bei neun kontrollierten PKW die Betriebserlaubnis. Die Beamten kontrollierten nicht nur den technischen und einwandfreien Zustand der Autos; auch Geschwindigkeitskontrollen zeigten, dass viele der Kontrollierten deutlich zu schnell unterwegs waren.

Angefangen hatten die Kontrollen an der Landesstraße 3475 bei Lollar. Aus Fahrtrichtung Gießen, in einem Bereich, in dem man 70 km / h fahren darf, waren zehn von 40 überprüften Fahrzeugen zu schnell. Mit 102 km / h war ein Fahrer aus dem Landkreis Gießen deutlich zu schnell.

Die zweite Kontrolle fand dann am Nachmittag in der Westanlage in Gießen statt. Dabei erwischten die fachkundigen Beamten mehrere Fahrer, die ihre PKW technisch verbotenerweise verändert hatten.

Am Abend wurde die letzte Anhaltestelle im Schiffenberger Weg eingerichtet. Besonders fiel dabei ein Ford Fiesta auf, der sehr auffällige Umbauten aufwies. Noch an Ort und Stelle baute der Fahrer die verbotenen Umbauten wieder in ihren Ursprungszustand zurück. Wenig später fiel den Beamten ein hochwertiger Daimler Benz auf. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Weitere Kontrollen gegen die illegale Szene sind in den nächsten Tagen geplant.

