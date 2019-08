Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190829 - 930 Frankfurt-Bockenheim: Münzfernsprecher aufgehebelt

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge konnte am Donnerstag, den 29. August 2019, gegen 00.20 Uhr, in der Solmsstraße zwei Männer dabei beobachten, wie sie einen dort befindlichen Münzfernsprecher aufhebelten und Teile der Elektronik herausrissen. Dies vermutlich in der Absicht, an den Münzgeldbehälter zu gelangen. Als dies jedoch scheiterte, flüchteten die beiden Männer. Einer der beiden Tatverdächtigen, ein 19-jährger Wohnsitzloser, konnte auf der Flucht festgenommen werden. Die Fahndung nach dem zweiten Mann dauert an.

