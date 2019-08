Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190829 - 928 Frankfurt-Westend: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 28. August 2019, gegen 14.30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 74-jährigen Frau im Grüneburgweg.

Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Bauarbeiter der gegenüberliegenden Baustelle ausgab. Er eröffnete der Frau, dass man im Zuge der Bauarbeiten den Strom abschalten müsse. Hierzu sei jedoch zuvor eine Prüfung durchzuführen, weswegen sie verschiedenen Schalter in den Zimmern zu bedienen habe.

Der Unbekannte entwendete auf diese Weise Bargeld, Schmuck und Ausweispapiere. Der geschätzte Wert des Stehlgutes liegt bei etwa 1.300 EUR.

Der Täter wird beschrieben als 30-35 Jahre alt und ca. 190 cm groß. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, stämmig, mit schütterem, dunklen Haaren. Bekleidet mit T-Shirt, heller, kurzer Sommerhose und orange/weißen Sportschuhen.

