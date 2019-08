Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190829 - 927 Frankfurt-Sachsenhausen: 30-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen verständigten am Mittwoch, den 28. August 2019, gegen 05.35 Uhr, die Polizei, da sie verdächtige Geräusche in der Walter-Kolb-Straße wahrnahmen.

Wie sich später herausstellte, hatten zwei Personen versucht, vermutlich mittels einer Brechstange, die Zugangstür zu einer Apotheke und zu einem Supermarkt gewaltsam zu öffnen. Beide Versuche misslangen. Auf der Flucht konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen Frankfurter. Sein Komplize konnte entkommen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

