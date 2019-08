Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190828 - 923 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Die 22-jährige Fahrerin eines Kia Picanto und der 62-jährige Lenker eines Sattelzuges der Marke Scania befuhren in der genannten Reihenfolge am Dienstag, den 27. August 2019, gegen 16.05 Uhr, die Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Kurz hinter dem Westkreuz Frankfurt musste die Kia-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Der Fahrer des Sattelzuges bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Kia auf. Dabei wurde die 22-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zusammen etwa 15.000 EUR.

