Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190828 - 922 Frankfurt-Ginnheim: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Gemäß den Angaben einer 56-jährigen Frankfurterin, befand sie sich am Montag, den 26. August 2019, gegen 23.00 Uhr, zu Fuß unterwegs auf dem Gehweg der August-Scheidel-Straße. In Höhe der Prächterstraße habe sich von hinten ein Unbekannter genähert und an ihrer Handtasche gerissen. Der Unbekannte schlug ihr in den Nacken und stieß sie zu Boden. Wie die 56-Jährige weiter angab, habe sie daraufhin für etwa drei Stunden das Bewusstsein verloren. Als sie wieder zu sich kam, lag sie abseits des Tatortes auf einer Wiese. Die mitgeführte Handtasche, dass darin befindliche Smartphone und das Portemonnaie waren verschwunden. In der Geldbörse befanden sich etwa 160 EUR Bargeld, Ausweispapiere und eine Gesundheitskarte.

