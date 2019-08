Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190829 - 926 Frankfurt-Gallus: Diebstahl aus Bauwagen

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit zwischen Dienstag, den 27. August 2019, 16.30 Uhr und Mittwoch, den 28. August 2019, 07.00 Uhr, gewaltsam einen in der Lahnstaße abgestellten Bauwagen. Daraus entwendet wurden ein Kompressor, vier Pressmaschinen, sechs Bohrmaschinen, fünf Akkuschrauber und sechs Schlagschrauber. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beziffert sich auf etwa 10.000 EUR.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu setzen.

