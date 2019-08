Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190829 - 929 Frankfurt-Bockenheim: Diebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen beobachteten am Mittwoch, den 28. August 2019, gegen 15.30 Uhr, einen jungen Mann, der bei einem in der Mühlgasse geparktem 1er BMW die Seitenscheibe und dann die Wagentür öffnete. Aus dem Fahrzeug entwendete er ein Ladekabel für Mobiltelefone.

Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Kleinen Seestraße, Höhe Hülya-Platz, festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Wohnsitzlosen. Neben dem Ladegerät konnten bei ihm noch ein Pkw-Schlüssel sowie das Handy eines Kurierfahrers aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

