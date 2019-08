Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Arbeiter in den Turmarkaden schwer verletzt - Mann stürzte in Fahrstuhlschacht

Bergkamen (ots)

Schwer verletzt hat sich ein 44 jähriger Arbeiter, der am Dienstag (20.08.2019) gegen 11.30 Uhr aus einem Fahrstuhlschacht der Turmarkaden geborgen wurde.

Nach ersten Aussagen mehrerer nicht deutsch sprechender Arbeiter soll es bei den Arbeiten in den Arkaden und an dem derzeit nicht bewohnbaren Haus Töddinghauser Straße 137 zu Streitigkeiten unter den dort arbeitenden Personen gekommen sein. Ob ein Zusammenhang mit dem verletzten Arbeiter besteht, müssen die andauernden Ermittlungen ergeben. Ersten Angaben nach soll ein derzeit noch nicht bekannter Mann den Verletzten möglicherweise gestoßen haben, so dass er in den Schacht fiel.

Der Geschädigte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

