Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 05.09.2019: Pohlheim: Kripo fahndet nach Räuber mit Gucci - Mütze - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Mit mehreren hundert Euro flüchteten ein Unbekannter nach einem schweren Raum am Mittwochnachmittag in der Wilhelmstraße in Watzenborn-Steinberg. Die mit dem Fall befasste Gießener Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Räuber geben können.

Der Unbekannte hatte gegen 16.00 Uhr den Lebensmittelmarkt betreten und einen 26 - Jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht. Er ließ sich dann die Ladenkasse mit dem Bargeld geben und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der Kasse handelt es sich um eine schwarze Registrierkasse von Sharp.

Der gesuchte Täter soll möglicherweise aus Nordafrika kommen und etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben. Er soll mit einer schwarzen Jacke und einer beigen Gucci - Mütze bekleidet gewesen sein. Auffällig sollen auch schwarze Adidas Schuhe mit einer weißen Sohle und weißen Streifen gewesen sein.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell