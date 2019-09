POL-GI: Pressemeldungen vom 03.09.2019: In die Luft geschossen+++Gäste mit Bier überschüttet+++Ein Bad im See ausgenutzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Auseinandersetzung vor einem Wohnhaus

Offenbar mindestens zwei Mal in die Luft geschossen hat ein 66 - Jähriger am Montag, gegen 20.00 Uhr, in der Eichgartenallee in Gießen. Offenbar hatte der Gießener zuvor eine Auseinandersetzung mit einem 34 - Jährigen. Dieser soll den 66 - Jährigen mit einem Schlagstock bedroht haben. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kleinkraftrad entwendet

In der Heinrich-Will-Straße haben Unbekannte am Montag, zwischen 09.15 und 21.40 Uhr, ein Kleinkraftrad vor einem Mehrfamilienhaus entwendet. Die Unbekannten hatten offenbar das Schloss beschädigt und das Krad, an dem sich das Kennzeichen 283 - CJT befand, weggeschoben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto geöffnet und Nothammer entwendet

Eher ungewöhnlich waren die Gegenstände, die Langfinger zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen aus einem Auto in der Straße Kanzleiberg mitnahmen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang in den Innenraum des Skoda Fabia. Sie nahmen dann daraus einen Nothammer mit integriertem Sicherungsgurtmesser mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Gäste angepöbelt

In der Bahnhofstraße wurde eine 46 - Jährige am Samstagnachmittag offenbar durch einen 64 - Jährigen am Kopf verletzt. Der mutmaßliche Täter hatte zunächst das Cafe betreten und zunächst mehrere Gäste beleidigt. Anschließend überschüttete er einige Gäste mit Bier. Als die 46 - Jährige den Mann aufforderte zu gehen, bekam sie einen Dose Bier gegen den Kopf geworfen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Außenspiegel abgetreten

Vandalen waren am letzten Wochenende in der Frankfurter Straße in Klein-Linden unterwegs. Die Täter hatten an einem Opel Corsa den Außenspiegel in der Nacht zum Samstag abgetreten und einen Schaden von etwa 400 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Ein Bad ausgenutzt

Während ein Mann am letzten Samstag, zwischen 16.00 und 16.30 Uhr, im Heuchelheimer See badete, haben Unbekannte offenbar seine am See abgelegten Sachen durchsucht und dessen Handy und die Geldbörse mitgehen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Spiegel beschädigt und weggefahren Nummer 1

In der Straße Zum Maiplatz in Gießen kam es am Montag, zwischen 03.40 und 19.15 Uhr, zu einer Unfallflucht. Offenbar kam ein anderes Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Spiegel beschädigt und weggefahren Nummer 2

Eine weitere und fast deckungsgleiche Unfallflucht ereignete sich am Montag, zwischen 12.00 und 13.20 Uhr, in der Frankfurter Straße. Dabei wurde der linke Außenspiegel eines Seat Leon beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

