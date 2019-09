Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfallmeldungen: Fahrer entzieht sich der Polizeikontrolle und rammt zwei Fahrzeuge+++mehrere Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Fahrer entzieht sich der Polizeikontrolle und rammt zwei Fahrzeuge

Der Kontrolle einer Zivilstreife versuchte sich Samstagfrühe ein 23-jähriger Fahrer aus Gießen zu entziehen. Seine Fahrt endete gegen 00.25 Uhr in der Alfred-Bock-Straße. Den Beamten fiel der Golf des Gießeners zunächst im Schiffenberger Weg auf. Er hatte es offenbar sehr eilig und war teilweise mit etwa 100 km/h unterwegs. In einer Kurve der Alfred-Bock-Straße verlor der Flüchtende offenbar aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und rammte zwei parkende Fahrzeuge. Dabei erlitt der Unfallfahrer leichte Verletzungen, die er im Krankenhaus behandeln ließ. Bei der Durchsuchung des Fahrers sowie seines Golfs fanden die Ermittler Bargeld im fünfstelligen Höhe, 92 Gramm Marihuana, Springmesser, Golfschläger, ein Brecheisen sowie KO-Spray und stellten es sicher. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und des Verstoße gegen das Waffengesetz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Bei einem Unfall am Freitag (30. August) in der Frankfurter Straße in Klein-Linden verletzte sich ein 49-jähriger Radfahrer schwer. Der 30-Jährige stieß beim Linksabbiegen in Richtung eines Grundstücks mit einem rechtsabbiegenden Focus eines 26-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Straße ebenfalls von Gießen in Richtung Linden unterwegs war. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf über 600 Euro geschätzt.

Unfallfluchten:

Gießen: Unfallflucht in Wieseck

Trotz Schaden von 2.500 Euro flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall vom vergangener Woche im Struppmühlenweg in Wieseck. Der Verursacher stieß zwischen 22.00 Uhr am Mittwoch (28. August) und 06.00 Uhr am Donnerstag (29. August) gegen einen dort geparkten weißen Ford Transit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Silberfarbenes Auto nach Unfall in der Südanlage/Bleichstraße gesucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall von Freitagvormittag auf der Südanlag /Ecke Bleichstraße nach einem silberfarbenen PKW (vermutlich Mercedes) mit Wetzlarer Kennzeichen. Der 23-Fahrer eines Audis wollte gegen 08.00 Uhr von der Bleichstraße nach links auf die Südanlage abbiegen. Um einen Zusammenstoß mit einem neben ihm in gleicher Richtung abbiegenden Auto zu vermeiden, wich der 23-Jährige nach links aus und streifte den Bordstein. Dabei entstand ein Schaden am schwarzen A3 in Höhe von 400 Euro. Es ist nicht zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Unbekannten gekommen. Wer konnte diesen Abbiegevorgang am Freitagvormittag gegen 08.00 Uhr in der Bleichstraße/Ecke Südanlage beobachten? Wer kann Angaben zum Kennzeichen des unbekannten Autos und dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Betonpfosten touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 08.30 Uhr am Sonntag (25. August) und 08.30 Uhr am Sonntag (1. September) einen Betonpfosten eines Grundstücks der Bieberstraße in Rodheim-Bieber. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Unfallflucht in Dorf-Güll

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Daimlers nach einem Unfall von Freitag (30. August) in der Hof-Güller-Straße. Der rote Kleinwagen stand dort zwischen 17.00 und 20.00 Uhr und ist nun an der Heckschürze beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Tiguan beschädigt

Im "Alter Wetzlarer Weg" touchierte am Samstag (31. August) ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW. Der weiße Tiguan stand dort zwischen 04.30 und 16.30 Uhr. Der Schaden an dem SUV wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

