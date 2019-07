Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Rommerskirchen-Frixheim (ots)

In der Nacht zu Dienstag (23.7.) suchten Einbrecher eine Grundschule an der Frixheimer Straße in Rommerskirchen auf. Die Unbekannten verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Gebäude. Die Polizei konnte bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten keine Tatverdächtigen feststellen. Angaben zum Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden. Der Tatzeitraum liegt in der Zeit von 3:26 Uhr bis 4:26 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

