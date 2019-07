Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert einen Leichtverletzten

Jüchen (ots)

Am späten Sonntagabend (21.07.), gegen 22:30 Uhr, kam es in Jüchen-Kelzenberg zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte eine 22-Jährige mit ihrem VW Kleinwagen von der Keltenstraße kommend den Kreuzungsbereich "Keltenstraße/An der Eiche" zu passieren. Dabei stieß sie mit dem von rechts kommenden BMW eines 19-jährigen Mönchengladbachers zusammen, der auf der Straße "An der Eiche" in Richtung Keltenstraße unterwegs war. Der 19-Jährige verletzte sich leicht und gab den Beamten gegenüber an, selbständig einen Arzt aufzusuchen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Jüchen sicherte ausgelaufene Betriebsstoffe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell