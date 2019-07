Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zu zweit auf fremdem Fahrrad unterwegs - Polizei ermittelt wegen Diebstahlsverdacht

Dormagen-Horrem (ots)

Ein Verkehrsverstoß führte in der Nacht zum Montag (22.7.), gegen 1:30 Uhr, dazu, dass Polizisten zwei junge Männer kontrollierten, die gemeinsam auf einem Fahrrad die Kreisstraße 12 befuhren. Zur Herkunft des schwarzen Damenrades, der Marke "Burton" befragt, verstrickte sich der 16-Jährige Fahrer in Widersprüche. Es besteht derzeit der Verdacht, dass das Rad aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Fichtenweg entwendet wurde. Die Eigentumsverhältnisse, der Diebstahlsverdacht und die Beteiligung des 19-jährigen Sozius sind nun Gegenstand eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Das Fahrrad stellte die Polizei sicher.

