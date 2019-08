Polizei Münster

POL-MS: Fernfahrerstammtisch am 7. August zum Thema "Stress im Straßenverkehr"

Münster (ots)

Am 7. August steht der Fernfahrerstammtisch an der Raststätte Münsterland-Ost an der Autobahn 1 um 17 Uhr unter dem Motto "Stress im Straßenverkehr".

Viele Fahrer verspüren eine hohe Belastung durch eine termingerechte Abholung oder Lieferung von Gütern. Auf langen Touren kann es zu Schlafmangel kommen. Diese und andere Faktoren, zum Beispiel das erhöhte Verkehrsaufkommen zur Ferienzeit, sorgen bei vielen für Stress am Steuer, die sich auch in Aggressionen widerspiegeln können.

Als Referent für den Fernfahrerstammtisch konnte Polizeihauptkommissar Michael Koppe zu dem Themenkomplex gewonnen werden. Der Polizist gibt Stressbewältigungsseminare für Kolleginnen und Kollegen und wird Mittwochabend Hilfestellungen zur Stressbewältigung geben können.

