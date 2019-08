Polizei Münster

POL-MS: Streife bemerkt Brand am Studentenwohnheim - Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung - Zeugen gesucht

Aus dem vorbeifahrenden Streifenwagen bemerkten Polizisten heute morgen (4.8., 4:45 Uhr) den Feuerschein in der Durchfahrt des Studentenwohnheims am Breul. 2 der 4 dort abgestellten Müllcontainer brannten, die Flammen schlugen mehrere Meter hoch aus den Müllbehältern und zogen an der Fassade des Wohnheims entlang. Nach Information der Feuerwehr versuchte ein Polizist, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen, was jedoch aufgrund der fortschreitenden Brandausdehnung mißlang.

Gleichzeitig forderten weitere Polizisten wegen der drohenden Brandgefahr die Bewohner der beiden anliegenden Häuser zum Verlassen auf. Nach erfolgreichen Löscharbeiten der Feuerwehr Münster und anschließender Entrauchung konnten die Bewohner wieder in die Wohnungen zurückkehren. Zwischenzeitlich hatten die 17 Personen Aufenthalt in einem bereit gestellten Stadtbus gefunden.

Die Ermittler gehen nach Begutachtung des Brandortes von einer schweren Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Kurz vor der Brandentdeckung sollen zwei Personen auf der Straße Breul unterwegs gewesen sein, eventuell können Zeugen dazu weitere Angaben machen. Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

