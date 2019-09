Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Simmern (ots)

Am 01.09.2019 gegen 10.50 Uhr ereignete sich auf der K52 von Simmern in Richtung Altweidelbach ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines Leichtkraftrades. Der Fahrer des Leichtkraftrades kam offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum liegen. Dabei wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber. Der Verletzte wird in das eGemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Ev. Stift St. Martin in Koblenz eingeliefert.

