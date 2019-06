Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 14.06.2019 Brand in Dortmund Oestrich

Zwei Garagen, zwei Geräteschuppen und ein Pkw haben gebrannt.

Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr wurde der Feuerwehr eine brennende Garage sowie ein Geräteschuppen an der Castroper Straße gemeldet. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine schwarze Rauchsäule erkennen. Durch den zügigen Einsatz mehrerer Strahlrohre wurde ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude und Fahrzeuge verhindert. Der Sachschaden ist dennoch nicht unerheblich. Zwei hölzerne Geräteschuppen sind komplett abgebrannt, zwei Garagen sind durch das Feuer stark beschädigt und an einem Pkw entstand ebenfalls ein Totalschaden. Bei dem Einsatz gab es keine verletzten Personen. Durch den Rettungsdienst wurden zwei Personen betreut.

Die Ursache des Brandes wird durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren 18 Kräfte der Feuerwache 9 (Mengede) und Feuerwache 5 (Marten) mit fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst.

