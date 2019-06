Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Passant weckt schlafende Fahrer und unternimmt erste Löschversuche

Dortmund (ots)

Gegen 0:50 Uhr wurde der Löschzug der Feuerwache 2 (Eving) zu einem Brand an zwei Sattelzugmaschinen an der Kanalstraße alarmiert. Dort hatte ein Passant an den in der Nähe des Hafenamtes auf einem Parkstreifen abgestellten Sattelzugmaschinen ein Feuer an den Hinterachsen bemerkt.

Er weckte die im Führerhaus der LKW schlafenden Fahrer und unternahm erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher. Die eintreffende Feuerwehr nahm an jedem Fahrzeug ein Stahlrohr vor und löschte den Brand abschließend. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Teile der Fahrzeuge konnte verhindert werden. Die Zugmaschinen und Container-Auflieger kontrollierte die Feuerwehr mittels Wärmebildkamera auf verdeckte Glutnester.

Dank des aufmerksamen Passanten wurde niemand bei diesem Ereignis verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving) eingesetzt.

