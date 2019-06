Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude // Eine Person gerettet

Dortmund (ots)

Mitte-West: Heute Morgen wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 6:40 Uhr zu einer unklaren Feuermeldung aus einem leerstehenden Haus an der Alte Radstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Erdgeschoss des dreigeschossigen Gebäudes in der westlichen Innenstadt. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufhielten, wurde dieses umgehend durch mehrere Atemschutztrupps durchsucht und eine Brandbekämpfung von innen und außen eingeleitet. Im hinteren Gebäudeteil wurde schließlich eine männliche Person aufgefunden, die nach kurzer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Als Ursache der starken Verrauchung konnten im weiteren Verlauf des Einsatzes brennende Einrichtungsgegenstände in einem ehemaligen Lagerbereich sowie eine größere Menge vorhandener Kunststoffe ausfindig gemacht werden. Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund von im Boden befindlichen Öffnungen, die sich teilweise über alle drei Geschosse zogen und nur mit einfachen Brettern gesichert waren, als schwierig und konnte somit nur unter größter Sorgfalt durchgeführt werden. Auch die starke Verrauchung machte den Brandschützer zu schaffen, da das Löschen teilweise unter absoluter Nullsicht erfolgte und die Entrauchung des gesamten Gebäudes einen langen Zeitraum in Anspruch nahm. Warum es zu dem Brand kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt. Im Einsatz befanden sich rund 50 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes.

