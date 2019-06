Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 13.06.2019 - Feuer in Holzen Brennt Kleintransporter auf Grundstückszufahrt

Dortmund (ots)

Um 11:53 Uhr wurde die Feuerwehr in den Krinkelweg im Ortsteil Holzen alarmiert. In der Zufahrt zu einem Grundstück brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleintransporter. Menschen wurden nicht verletzt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte des Löschzuges 28 (Holzen) der Freiwilligen Feuerwehr brannte der vordere Bereich des Fahrzeugs bereits in voller Ausdehnung. Sofort begannen die ehrenamtlichen Retter mit einem Strahlrohr das Feuer zu löschen. Die zeitgleich alarmierten, aber aufgrund des längeren Anfahrtsweges erst kurze Zeit später eintreffenden, Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde) unterstützten mit einem Schaumrohr um die immerwieder auflodernden Flammen zu ersticken. Ein vorsorglich mitalarmierter Rettungswagen konnte nach kurzter Zeit wieder einrücken. Nach 45 Minuten war der Einsatz für alle beteiligten Einheiten beendet. Die Polizei übernimmt jetzt die Ermittlung zu Schadenshöhe und -ursache.

