Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140819-771: Öffentlichkeitsfahndung nach "falschem Polizisten"

Radevormwald (ots)

Am 7. August 2019 hat ein unbekannter Täter in Radevormwald-Herbeck bei einer 77-Jährigen ein Münzalbum erbeutet, nachdem sich der gleiche Mann oder ein Mittäter am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben hatte (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4343876). Nachbarn war im Vorfeld zu dem Betrug in der Nähe eine verdächtige Person aufgefallen und hatten diese fotografiert. Bei dem etwa 40-jährigen Mann dürfte es sich höchstwahrscheinlich um den Täter handeln, der das Münzalbum am Haus der Geschädigten gegen 18.40 Uhr abgeholt hat. Das Foto finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/radevormwald-betrug Hinweise zu der Person nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

