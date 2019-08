Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080819-750: Betrüger erbeuten Münzsammlung mit der Masche "Falscher Polizeibeamte"

Bild-Infos

Download

Radevormwald / Hückeswagen / Oberbergischer Kreis (ots)

Eine ganze Reihe betrügerischer Anrufe sind am Mittwoch (7. August) zwischen 15 und 21 Uhr im Bereich Radevormwald und Hückeswagen eingegangen. Die Betrüger nutzten dabei die unter der Bezeichnung "Falscher Polizeibeamter" geläufige Masche, bei der gezielt ältere Menschen angerufen werden, um bei diesen Angst vor angeblich gerade umherziehenden Einbrechern hervorzurufen.

So gingen die Täter auch diesmal vor - angeblich habe die Polizei Teile einer Einbrecherbande festgenommen und bei diesen Listen von den nächsten Tatorten gefunden. Mit dem Hinweis, dass die noch nicht festgenommenen Mittäter vermutlich in Kürze bei ihr einbrechen werden, gelang es dem Anrufer eine 77-Jährige so zu verunsichern, dass sie ein Münzalbum vor dem Haus deponierte. Kaum hatte sie dies getan, sah die Seniorin eine Person am Haus vorbeilaufen, die das Album an sich nahm und verschwand.

Diese Tat ereignete sich gegen 18.00 Uhr im Bereich der Elberfelder Straße in Radevormwald-Herbeck. Die Polizei hofft aufgrund einer guten Täterbeschreibung auf weitere Hinweise zu der Person oder benutzten Fahrzeugen. Der etwa 40 Jahre alte Mann war augenscheinlich südosteuropäischer Herkunft, von normaler Figur, hatte einen "Dreitagevollbart" und kurzrasierte Haare, vermutlich mit einer Halbglatze. Bekleidet war er mit dunklen Schuhen, einer langen, blauen Jeans und einem grauen T-Shirt, auf dem sich auf der Vorderseite ein Aufdruck befand. Das Münzalbum transportierte er in einer Papiertasche mit roten Trägern ab. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten, legen Sie am besten sofort auf und verständigen Sie ihre örtliche Polizei unter der Notrufnummer 110. Die echte Polizei wird sich nie am Telefon über Wertsachen in Ihrem Haus erkundigen oder Geld, Wertsache oder Schmuck in Verwahrung nehmen.

Informationen zu den gängigsten Vorgehensweisen von Betrügern erhalten Sie auch bei Ihrer polizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 02261 8199-880 oder unter folgender Internetadresse: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell