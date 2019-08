POL-GM: 140819-770: Wildwechsel mit Folgen

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Nach einem Auffahrunfall war die Landstraße 81 zwischen Herbeck und Dahlhausen heute Morgen (14. August) für etwa zwei Stunden gesperrt - ausgelöst hatte den Unfall ein querendes Wildschwein. Gegen 05.20 Uhr war eine 24-Jährige aus Radevormwald mit ihrem Wagen in Richtung Dahlhausen unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte und die 24-Jährige zu einem scharfen Abbremsen zwang. Der nachfolgende Autofahrer, ein ebenfalls in Radevormwald wohnender 53-Jähriger, erkannte die Gefahr zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Wagen der 24-Jährigen auf. Beide Beteiligte mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die Polizei die L 81 über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden sperren.

