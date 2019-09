Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Simmern vom 30.08.2019 - 01.09.2019

Simmern (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern insgesamt 11 Verkehrsunfälle, dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. In 4 Fällen war Wild die Ursache.

Mengerschied: Am 30.08.2019 gegen 19.15 Uhr befuhr ein Rollerfahrer die K58 aus Ravengiersburg kommend in Richtung Mengerschied. In einer Steigung kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzt in den Graben. Dabei wird er leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung steht. Ihm wird im Krankenhaus Simmern eine Blutprobe entnommen.

Büchenbeuren: Am 31.08.2019, gegen 12.50 Uhr, kommt es in Büchenbeuren, Dietrichshöhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem aus einer Grundstücksausfahrt kommenden PKW und einem Radfahrer. Der Radfahrer zieht sich leichte Verletzungen zu.

Büchenbeuren: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Büchenbeuren wird am 30.08.2019 festgestellt, dass ein Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Weiterhin kam es am Wochenende zu insgesamt 7 Einsätzen bei Ruhestörungen. Ursache der Ruhestörungen waren zumeist Geburtstagsfeiern in Verbindung mit überlauter Musik. In einem Fall musste die Ruhe mehrmals hergestellt werden, im Anschluss an die Feier kam es zu Beleidigungen gegenüber den Beschwerdeführern.

