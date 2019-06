Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschadens

Herxheim, Am Herrenweg, Freitag, 31.05.2019, 18:55 Uhr (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 73-jähriger Mann aus Herxheim bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Herrenweg. Der Verletzte befand sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles vor dem verursachenden Fahrzeug, da dieses aufgrund einer leeren Batterie Starthilfe erhalten sollte. Als der 84-jährige Verursacher den Wagen starten wollte, übersah er den noch eingelegten Gang und der Wagen fuhr an. Hier kollidierte er mit dem noch vor dem Wagen stehenden Geschädigten. Durch die Kollision erlitt der 73-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf, sowie Schwellungen an Armen und Beinen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Weiterhin wurde ein angrenzender Zaun beschädigt (Sachschaden circa 2000 Euro). Die Ermittlungen dauern an.

