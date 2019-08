Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht K96

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Mittwoch, 28.08.2019, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K96 bei Mülheim-Kärlich. Die Unfallverursacherin überholte zu Beginn einer langen Geraden den vor ihr fahrenden Pkw. Da sie jedoch den Gegenverkehr zu spät bemerkte, zog sie zu früh wieder nach rechts und streifte dabei den Überholten. Beide Fahrzeuge entfernten sich von der Örtlichkeit. Gegen 21:15 Uhr meldete sich die Unfallverursacherin auf hiesiger Dienststelle und erschien dann an der Unfallstelle. Der Geschädigte, vermutlich ein weißer Kleinwagen, ist bisher unbekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Andernach.

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-9210

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

