FW-EN: Amtshilfe und Ölspur in Breckerfeld

Datum: 23.07.2019/ Uhrzeit: 16:30 Uhr/ Dauer: ca. 100 Minuten/ Einsatzstelle: Breckerfelder Stadtgebiet/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Städtischer Bauhof/ Ordnungsamt Bericht (cs): Durch die heute Vormittag anlässlich der Kirmes eingerichtete Umleitung ergab sich mit einsetzendem Feierabendverkehr ein enormer Rückstau in alle Richtungen. In Amtshilfe für das Ordnungsamt wurde die Feuerwehr Breckerfeld tätig und übernahm die Regelung des Verkehrs, um das Chaos zu entzerren. Gleichzeitig ergänzte der städtische Bauhof die aufgestellte Beschilderung. Des Weiteren kümmerte sich ein Techniker um die Steuerung der Ampelschaltung am Windmühlencenter. Leider mussten sich die Einsatzkräfte auch diverse Beschimpfungen durch die verständlicherweise genervten Autofahrer anhören. Die Feuerwehr konnte jedoch auch nichts dazu und hat durch ihren Einsatz lediglich versucht, die ganze Lage zu entzerren. Im Anschluss an diesen Einsatz wurde ein Folgeeinsatz auf der Harkortstraße gemeldet. Dort gab es eine Ölspur. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur ab und nahmen anschließend das Bindemittel wieder auf. Die beiden Einsätze endeten für die ehrenamtlichen Kräfte nach fast zwei Stunden mit Eintreffen an der Wache. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

