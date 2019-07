Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfälle in Breckerfeld fordern die Feuerwehr

Breckerfeld (ots)

Datum: 18.07.2019/ Uhrzeit: 13:30 Uhr - 16:50 Uhr Dauer: rund 2,5 Stunden Einsatzstelle: Prioreier Straße (L 701), Waldbauer Straße Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppen Delle und Zurstraße Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Polizei Bericht (ab): Am Donnerstag um 13:30 Uhr alarmierten Sirenen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei Personen und zwei PKW im Kurvenbereich der Prioreier Straße auf Höhe eines Parkplatzes. Die Feuerwehr stellte an den beiden Fahrzeugen den Brandschutz sicher, klemmte die Batterien ab und sicherte die Fahrzeuge gegen unbeabsichtigtes Wegrollen. Eine Fahrerin wurde durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr patientenschonend aus dem PKW gerettet und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen am Unfall beteiligten konnten ihre Fahrt mit dem Auto fortsetzen. Neben der Feuerwehr waren Rettungsdienstkräfte aus Breckerfeld, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Feuerwehr Hagen an dem Einsatz beteiligt. Nach Abschluss der Maßnahmen übernahm die Polizei die Einsatzstelle. Im Laufe des Einsatzes wurde der Rettungsdienst zu einem weiteren Verkehrsunfall in Zurstraße, Waldbauer Straße, alarmiert. Ein 12-jähriger Junge war mit seinem Fahrrad gegen einen fahrenden PKW geprallt und gestürzt. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst, forderte die Notfallseelsorge für die am Unfall Beteiligten an und übernahm die Landesplatzsicherung für den Rettungshubschrauber. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte der Einheiten Breckerfeld, Delle und Zurstraße im Einsatz. Fotos können mit Quellenangabe verwendet werden.

