POL-PDKO: Brand im Mehrparteienhaus

Lahnstein (ots)

Lahnstein, 28.08.2019 Gegen 02.45 Uhr meldete eine Zeugin der ILS Montabaur über den Notruf den Brand eines Kinderwagens in einem Mehrparteienhaus in Lahnstein. Durch die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahnstein konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Da das komplette Gebäude zum Zeitpunkt des Feuerwehreinsatzes derart unter Qualm stand, mussten die insgesamt 12 angetroffenen Bewohner in den Außenbereich gebracht und anschließend vorübergehend in Ausweichquartiere untergebracht werden. Insgesamt wurden vier verletzte Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in zwei Koblenzer Krankenhäuser gebracht. Der Bürgermeister, Mitarbeiter des Sozialamtes und Medien waren vor Ort. Aufgrund des Verdachtes auf vorsätzlicher Brandstiftung übernahm die Kriminalpolizei Koblenz die weiteren Ermittlungen.

