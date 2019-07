POL-WOB: Ladendieb lässt vollen Einkaufswagen zurück

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Magdeburger Tor 24.07.2019, 14.20 Uhr - 14.25 Uhr

Ein dreister Ladendiebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße Magdeburger Tor. Eine Angestellte alarmierte gegen 14.25 Uhr die Polizei, nachdem sie gesehen hatte, dass eine unbekannte männliche Person, einen Einkaufswagen randvoll mit Lebensmittel bepackt hatte und mit diesem, durch den Eingangsbereich den Markt verlassen habe. Als die Angestellte hinterherlief und den Unbekannten ansprechen wollte, ließ dieser alles stehen und liegen und flüchtete in östliche Richtung. Der Unbekannte war männlich, etwa 20-25 Jahre alt und von schlanker Gestalt. Er hatte ein südländisches Aussehen und war mit einer dunklen Hose und einem khakifarbenem T-Shirt bekleidet. Eine Bestandsaufnahme durch das Personal des Discounters erbrachte, dass der Unbekannte Waren im Wert von rund 660 Euro in den Einkaufswagen gepackt hatte. Die Polizei hofft darauf, dass Kunden oder Passanten den Flüchtenden beobachtet haben und Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung oder aber auch zu seiner Identität geben können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0.

