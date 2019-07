Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bildungsstätte - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Bötticherstraße 23.07.2019, 16.30 Uhr - 24.07.2019, 05.50 Uhr

Unbekannte sind zwischen Dienstagnachmittag 16.30 Uhr und Mittwochmorgen 05.50 Uhr in die Räume einer Bildungsstätte in der Bötticherstraße eingebrochen wurde. Ein Angestellter hatte am Mittwochmorgen den Einbruch entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten Unbekannte im Tatzeitraum an das Gebäude. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und drangen in die dahinterliegenden Büroräume ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume und die darin befindlichen Schränke nach Bargeld und entwendeten eine unbestimmte Geldsumme. Danach verschwanden sie im Dunkel der Nacht. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

