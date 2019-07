Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Sandstraße/ Erneuter Einbruchsversuch in Supermarkt

Coesfeld (ots)

Zum zweiten Mal in dieser Woche haben Unbekannte nachts versucht, in einen Supermarkt an der Sandstraße in Ascheberg einzubrechen. Am frühen Mittwochmorgen (17. Juli) um 3.30 Uhr drückten die Täter die Eingangstür auf. Die Alarmanlage löste aus, was die Täter offenbar in die Flucht schlug. Ins Gebäude gelangten sie offensichtlich nicht. Schon am 15. Juli um 1.59 Uhr hatte es dort einen Einbruchsversuch gegeben. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell