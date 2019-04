Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Aufmerksame Nachbarin - Seniorin gestürzt in Wohnung

Freiburg (ots)

Die Nachbarin einer Seniorin hat am Freitagmorgen die Polizei verständigt, da sie vermutete, dass die Frau in ihrer Wohnung gestürzt war. Die 92-jährige sei auf einen Rollator angewiesen, auf Klopfen und Klingeln öffne sie nicht. Aus Sorge verständige die Nachbarin gegen 05:00 Uhr die Polizei. Die Türe wurde von der Polizei aufgemacht. Die Frau lag am Boden und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Ansonsten war sie wohl auf. Zur weiteren medizinischen Abklärung kam sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

