Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutter und Kinder verletzen sich bei Unfall

Freiburg (ots)

Mit ihrem Skoda befuhr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr eine 38 Jahre alte Frau die Bundesstraße und fuhr aus nicht bekannten Gründen auf einen Ford Transit auf, der an einer roten Ampel stand. Durch den Aufprall wurde der Ford auf den davor stehenden Opel Corsa geschoben. Die Mutter und ihre beiden 5 und 8 Jahre alten Kinder im Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 14000 Euro, am Ford 6000 Euro und am Opel 300 Euro.

