Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Cabrio aufgebrochen - Aktentasche gestohlen

Freiburg (ots)

Aus einem Cabrio hat ein Unbekannter am Donnerstagabend in WT-Tiengen eine Aktentasche gestohlen. Hierzu schlug er die Scheibe der Fahrertüre ein und nahm die auf dem Beifahrersitz liegende Tasche an sich. In der befanden sich neben dem Geldbeutel des Eigners auch noch 25 Playstationspiele. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Das BMW-Cabrio stand in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr in der Sudetenstraße.

