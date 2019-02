Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit Verletzten

Recke (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Steinbecker Straße (L 508) sind am Samstag (16.02.2019) zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Gegen 13.40 Uhr wollte ein 59-jähriger Autofahrer in Höhe Wiesengrund nach links abbiegen und hatte sein Fahrzeug abgebremst. Hinter dem Fahrzeug bremste ein 29-jähriger PKW-Fahrer ebenfalls ab. Der nun folgende PKW, gefahren von einem 21-jährigen Mann aus Recke, fuhr auf den Vordermann auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 29-Jährigen auf den ersten PKW geschoben. Im Auto des 59-Jährigen wurde die 62-jährige Beifahrerin aus Recke schwer verletzt. Zudem erlitt der 29-jährige Fahrer aus Recke leichte Verletzungen. Die Sachschäden an den drei beteiligten Autos betragen etwa 47.000 Euro.

