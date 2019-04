Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Katze überfahren

Freiburg (ots)

Breisach, Leider passiert es immer wieder, dennoch wäre es für manches Tier eine Erleichterung wenn der Fahrzeugführer anhält und sich um das Tier kümmern würde, anstatt weiter zu fahren. So wie am Donnerstag Abend, kurz nach 23 Uhr wieder eine Katze am Münsterberg angefahren wurde und diese dann verstarb während der Autofahrer einfach weiterfuhr.

