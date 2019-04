Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Betrunken unterwegs

Freiburg (ots)

Breisach - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte eine Polizeistreife gegen 02:55 Uhr einen Wagen an der Rheinbrücke anhalten, dessen 56jähriger, französischer Fahrer einen Alkoholwert von über 0,5 Promille aufwies. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland zu. Kurz vor Mitternacht wurde an gleicher Örtlichkeit ebenfalls ein französischer 47-jähriger Fahrzeuglenker mit über einem Promille kontrolliert. Der Fahrer wird mit einem Fahrverbot von einem Jahr und einer erheblich höheren Geldstrafe rechnen müssen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell