Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Hochwertiges MTB ausgeschlachtet

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Ein aufmerksamer Bürger wies die Polizei darauf hin, dass am Max-Barth-Weg, der am "Steinbruch" zwischen Waldkirch und Kollnau vorbei führt, ein teilausgeschlachtetes, hochwertiges Mountainbike liege. Die Polizei hat das Rad in Obhut genommen und geht davon aus, dass dieses aus einer Straftat stammen dürfte. Bislang liegt ihr jedoch keine Verlust- oder Diebstahlsanzeige für das Fahrrad vor, weshalb sie den Eigentümer oder auch sonstige Hinweisgeber darum bittet, sich zu melden. Das schwarze MTB der Marke "Ghost", Typ "seven thousand" / "7000", hat unter anderem hochwertige XT-Komponenten. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

