POL-FR: Neustadt - Diebstahl eines Zigarettenautomaten, aufgebrochen, leergeräumt und angezündet

Neustadt - In der Zeit von Sonntag 07.04.2019, 00.30 Uhr bis Montag 08.04.2019, gg. 08.00 Uhr wurde ein in der Erde fest verankerter Zigarettenautomat im Glasbergweg 17 zunächst herausgebrochen und anschließend entwendet. Am Dienstag den 09.04.2019 wurde dieser Automat dann in der Nähe, neben einem Waldweg, aufgebrochen und vollständig entleert, aufgefunden. Zusätzlich wurde die elektrische Ausstattung des Automaten durch Brandlegung beschädigt. Der Diebstahls und Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hat jemand Beobachtungen gemacht die die Ermittlungen der Polizei voranbringen? Dann melden sie dies bitte beim Revier Titisee-Neustadt.

