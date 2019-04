Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - Absolut uneinsichtig, ein Fahrzeugführer zum wiederholten Mal unter Einfluss von THC unterwegs

Freiburg (ots)

Neustadt - Dieses Verhalten ist absolut uneinsichtig und vorsätzlich. Am Dienstag wurde gegen 21.00 Uhr ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell fielen den kontrollierenden Beamten die drogenspezifischen Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwilliger Urintest erbrachte ein positives Ergebnis auf THC. Der Betroffene wurde belehrt und zur Durchführung einer Blutentnahme in die Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Betroffene in diesem Jahr bereits mehrfach mit ähnlich gelagerten Sachverhalten aufgefallen war. In erwartet nun einer erneute Anzeige und auch die Führerscheinstelle dürfte sich für sein wiederholtes Verhalten interessieren.

