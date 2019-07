Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Stutensee-Friedrichstal - Brand eines Carport

Stutensee-Friedrichstal (ots)

Zur Mittagszeit kam es in der Theodor-Fontane-Straße aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines direkt an eine Doppelhaushälfte angebauten Carports. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Stutensee stand der Carport, der eher als Werkstatt diente, bereits in Vollbrand und das Feuer hatte schon teilweise auf die Hausfassade des Doppelhauses übergegriffen. Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee bekämpfte den Brand mit 71 Einsatzkräften aus allen Abteilungen und konnte das tatsächliche Übergreifen des Feuers auf die Wohnung des Hauses verhindern, obwohl bereits Fensterscheiben daran geborsten waren. Das Brandgeschehen verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 100.000,- Euro, auch weil Rauch in die Doppelhaushälfte zog und Ruß sich niederschlug. Personen wurden nicht verletzt.

Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen kann noch keine verlässliche Aussage zur Brandursache gemacht werden.

