Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Wirtschaftsgebäudes

Bild-Infos

Download

Kleinsteinhausen (ots)

Am gestrigen Abend wurde der Polizei in Zweibrücken gegen 20:00 Uhr von der Rettungsleitstelle ein Brand in Kleinsteinhausen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei waren schon mehrere Feuerwehrfahrzeuge und ein Fahrzeug des ASB vor Ort. Die Löscharbeiten waren bereits in vollem Gange. Aus noch unbekannter Ursache stand ein Wirtschaftsgebäude mit Schreinereiwerkstatt und Photovoltaik-Anlage in Flammen. Ein Übergreifen auf das benachbarte Wohngebäude konnte fast gänzlich verhindert werden. Dort entstand ein vergleichsweise geringer Sachschaden. Der Schaden am Wirtschaftsgebäude wird auf circa 200.000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen geschädigt oder gefährdet. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren mit insgesamt 15 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Kriminalpolizei in Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der Brandursache wird ein Gutachter herangezogen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell