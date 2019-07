Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Tierheim

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 18.08.2019, 19:00 Uhr bis 19.07.2019, 08:00 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Bürogebäude des Tierschutzvereins Zweibrücken in der Ernstweilertalstraße ein und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag und eine Tankkarte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

