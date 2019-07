Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, 17.07., wurde im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 16:15 Uhr in der Lemberger Straße ein in Fahrtrichtung Lemberg am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter BMW 116i beschädigt. Da die hintere linke Seite des weißen BMW beschädigt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass der BMW beim Ausparken von hinten beschädigt worden ist. Das Verursacherfahrzeug müsste demnach vorne rechts einen Schaden aufweisen und hat dort möglicherweise weiße Lackanhaftungen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am BMW beläuft sich auf 3000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

